Трамп передумал наносить массированный удар по Ирану

Переговоры между США и Ираном возобновятся сегодня. Уверенность в этом выразил Дональд Трамп. Общаясь с журналистами на борту своего самолёта, американский лидер сообщил, что передумал наносить массированный удар по Исламской Республике из-за просьб ближневосточных партнёров.

Кроме того, Тегеран якобы готов к заключению сделки. Главными темами предстоящих контактов Трамп назвал определение условий судоходства в Ормузском проливе и будущее ядерной программы Ирана.

Впрочем, власти Исламской Республики эту информацию никак не комментируют. Противоречивые заявления из Вашингтона в Минобороны страны назвали психологической войной. А в МИДе сообщили: Тегеран действительно ведёт двусторонние переговоры по Ормузскому проливу, но не с США, а с Султанатом Оман.