Зеленский снова на телефоне: Киев попытался убедить Иран в нежелании воевать

Представители Украины звонили иранским властям по поводу своего потенциального участия в конфликте между Тегераном и Вашингтоном. Об этом рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, лишь за сутки в Тегеран "поступило множество звонков из Великобритании, Болгарии и с Украины". Звонившие пытались убедить иранскую сторону в том, что "они не будут участвовать в войне с Ираном", цитирует Эсмаила Багаи ТАСС.

Происходит это на фоне сохранения нестабильности на Ближнем Востоке. Ситуацию усугубил удар украинских националистов по иранскому судну в Каспийском море, в результате которого погиб член экипажа, второй пострадал. Особое возмущение эта атака вызвала тем, что судно было гражданским.

Ранее источники рассказали, что Иран намеревался ударить по одному из украинских морских портов в ответ на нападение ВСУ на иранское судно на Каспии. По другим данным, иранские военные намеревались в течение двух суток запустить три баллистические ракеты средней дальности Khorramshahr по украинской территории. Эти боеприпасы способны достичь объектов на большей части Украины, за исключением лишь ее западных регионов. Однако благодаря дипломатическим усилиям Тегеран пересмотрел свои планы.

Между тем турецкий эксперт по международным отношениям, профессор стамбульского университета "Айдын" Джанан Терджан заявил, что нападением на торговое судно Ирана в Каспийском море Украина показала США и Западу свое "неуемное стремление стать для них удобным игроком или наемной марионеткой, готовой вступить в конфликт против России на всех фронтах".