Собянин: Станцию метро "Южный порт" выполнят в индустриальном стиле

В Москве согласовали архитектурную концепцию станции метро "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии. Как она будет выглядеть, рассказал сегодня в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Авторы решили сделать историческую отсылку. Раньше на этом месте находился один из крупнейших грузовых портов столицы. Поэтому в основе оформления - индустриальный стиль. В нем сочетаются черты модернизма и конструктивизма.

Главным материалом отделки выбрали кирпич терракотового оттенка. Акцентом станут арки и своды. Стены украсит мозаика из разных пород натурального дерева. Двухуровневое освещение придаст пространству дополнительный объем. Строительство завершат в 2030-м году. Новая станция улучшит транспортную доступность района.