В Ирландии начали действовать поправки, разрешающие ирландкой армии высаживаться на чужие морские суда под предлогом борьбы с нарушением антироссийских санкций и защиты экологии. О том, чем чревата практическая реализация указанных норм, рассказал посол России в Дублине Юрий Филатов.

Как подчеркнул дипломат в интервью "Известиям", опубликованном в понедельник, 3 августа, власти Ирландии пытаются таким способом показать теоретическую готовность примкнуть к пиратским акциям "старших товарищей".

Однако "ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для Ирландии самые серьезные последствия", заявил Филатов. Он напомнил, что возможности Военно-морских сил Ирландии, мягко говоря, ограничены. Несмотря на ряд громких заявлений, копирующих ультиматумы и декларации Лондона, на практике "дело идет не столь бойко, хотя определенные законодательные заделы имеют место".

Ранее Филатов уже указывал, что власти Ирландии решили обеспечить себе свободу действий, чтобы получить возможность участвовать в миротворческих миссиях без официального мандата ООН. Дипломат призвал официальный Дублин не лицемерить — прямо говорить, если не устраивает Устав всемирной организации, а "не лукавить, ерзать, выдумывать совершенно необоснованные вещи".

Соседняя Великобритания продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта. Новый премьер-министр Энди Бернэм не успел вступить в должность, как тут же заявил о готовности всемерно поддерживать киевский режим, а его предводитель Владимир Зеленский стал первым зарубежным визитером политика на посту главы британского кабмина.