В столичном метро показали тематический состав, посвященный выборам в Госдуму

Комфортные поездки, которые помогут больше узнать о российской избирательной системе и её многовековой истории. Сегодня в столичном метро представили новый тематический состав. Он посвящён предстоящим выборам депутатов Госдумы 9 -го созыва.

Уникальный проект подготовила Центральная избирательная комиссия при поддержке правительства Москвы совместно с метрополитеном. Новый поезд состоит из семи вагонов. В каждом установлены экраны и размещены информационные плакаты, которые помогут изучить избирательную систему и её главные технологические достижения.