В Крыму нашли уникальные доисторические окаменелости

Загадка с берегов Симферопольского водохранилища. Эти окаменевшие трубки возрастом более 200 миллионов лет были своеобразным жилищем неизвестного и, скорее всего, вымершего вида древних морских обитателей, которые существовали еще на заре эры динозавров.

"На первый взгляд, похоже на серпул, то есть трубки червей. Но возраст не подходит, то есть серпулы у нас позже появились. А здесь очень древний возраст, и действительно, когда внимательно специалисты начали всматриваться в них под микроскопом, изучать, оказалось, что стенка вот этой трубки достаточно толстая, очень толстая, гораздо толще, чем у червей", - пояснил Богдан Зайцев, научный сотрудник НСПК "Пещера Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского.

Подобные трубки червей того времени находят в разных странах мира, но лишь единичные экземпляры. В Крыму речь идет о массовой колонии, которую еще только предстоит изучить.

"Это не раковина, которая как бы тесно интегрирована со структурами тела, например, у моллюсков, и очень хорошо отражает его анатомию. То есть трубка — это такой домик, который животное строит, в котором живет и связь вот того, как трубка выглядит, какие признаки у неё есть со строением тела, она очень слабая. Это затрудняет интерпретацию такого рода ископаемых", - рассказал Алексей Ипполитов, научный сотрудник Геологического института РАН.

Зато легко интерпретировать вот эту редкую доисторическую икебану. В осадочных породах на другом конце водохранилища обнаружен окаменелый фрагмент листа беннеттита. Возможные предки всех нынешних цветковых растений, которые первыми освоили процесс опыления.

В среднеюрскую эпоху Крым выглядел совсем иначе. Там, где сегодня равнины и степи, были горы с тропической растительностью. Динозавры могли гулять мимо араукарий, это хвойные деревья, папоротников и беннеттитов, это дальний родственник современного саговника.

Оттуда, с равнин, реки несли ветки деревьев и листья на морское мелководье, на дне которого эти реликты превратились в палеонтологическую летопись.

"Это все обломки древесины. Но найти лист очень сложно, потому что древесина сохраняется легко, она достаточно твердая, она может достаточно долго находиться в воде и потом упасть на дно. Через какое-то количество времени ее поломает, но стебель сохранится достаточно хорошо. А вот лист, он хрупкий, он мягкий, и его очень быстро разрушало, скорее всего. Поэтому находки листьев, они единичные", - отметил Богдан Зайцев.

Еще одну необычную находку сделали студенты-геологи из Белгородского государственного университета. Впервые в Крыму обнаружен аммонит рода Пероноцерос.

"Аммонит диаметром всего лишь 2,5 сантиметра. Отпечаток оказался определимый. Мы аккуратно откололи образец. Это была большая удача, потому что порода очень, весьма трещиноватая", - сообщил Александр Овчинников, доцент кафедры прикладной геологии и горного дела Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Находка была сделана в самых древних отложениях полуострова. Их возраст порядка 190 миллионов лет. Тогда это было дно океана Тетис. Ископаемая раковина вымершего головоногого моллюска сохранилась на глубине примерно трех километров, пережила сильнейшие тектонические преобразования и теперь будет экспонироваться в университетском музее.