Суд в Москве вернул работу уволенному за плохую игру пианисту

Суд в Москве восстановил на работе пианиста, уволенного за "плохую игру", и обязал оркестр выплатить 1,2 миллиона рублей компенсации за время вынужденного прогула.

Пианиста приняли на должность артиста первой категории с зарплатой 184 тысячи в месяц. Однако в период испытательного срока работодатель решил его уволить из-за того, что тот не справлялся со своими обязанностями. В частности, пианист не держал темп и ритм, плохо читал ноты, опаздывал на репетиции и неточно выполнял задачи худрука.

Обиженный музыкант обратился в суд с иском, в котором назвал свое увольнение незаконным. По его словам, его не ознакомили с должностной инструкцией, а уведомление о предстоящем увольнении ему вручили только на следующий день.

Суд установил, что оркестр не представил убедительных доказательств ненадлежащего выполнения артистом своих обязанностей, и признал увольнение незаконным. Решение может быть обжаловано, передает РИА Новости.