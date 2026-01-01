Стратегия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) допускает применение оружия массового поражения для защиты союзников. Об этом напомнил в понедельник, 3 августа, постоянный представитель России при организации Виктор Васильев.

Как уточнил дипломат, в стратегии коллективной безопасности ОДКБ среди современных вызовов и угроз названо потенциальное увеличение количества государств, обладающих военными ядерными потенциалами. Значится там и распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Васильев напомнил, что стратегия ОДКБ, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения, сообщает РИА Новости.

В мае 2026 года прошли беспрецедентные по масштабам трехдневные совместные учения ядерных сил России и Беларуси. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что использование ядерного оружия – это исключительная мера обеспечения национальной безопасности. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства.

Секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу подтверждал, что "ядерный зонтик" России распространяется и на страны Организации Договора о коллективной безопасности. Политик отмечал, что обновленная ядерная доктрина России понятна и прозрачна, а странам Запада ее стоит внимательно изучить, а не "выдергивать кусками".