"Первосентябрьский капитал" предложили ввести в России

В России предлагается установить ежегодную федеральную программу "Первосентябрьский капитал" с выплатой на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году.

Как заявил заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой, важно доступность качественного образования независимо от уровня дохода семьи. Для этого политик предложил установить выплаты в привязке к средней заработной плате по региону и дифференцировать в зависимости от возраста ребенка.

На учеников начальных классов предлагается выплачивать ко Дню знаний по четверти средней зарплаты в конкретном регионе, на школьников с пятого по девятый классы — по 30%, на старшеклассников — по 35%.

Чернышов выразил убежденность в том, что подобные выплаты могут оказаться дополнительной мерой поддержки рождаемости и укрепления института семьи в России, сообщает РИА Новости.

Тема выплат для родителей школьников поднимается ежегодно. Так, в августе 2025 года лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов напомнил, что затраты семей на сбор детей в школу, колледжи и высшие учебные заведения нередко составляют значительную часть ежемесячного семейного бюджета.

Однако сборами в школу не ограничиваются обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что полагающиеся детям от родителей алименты должны выплачиваться и по достижении совершеннолетия, если дети еще не закончили школу и не могут себя финансово обеспечивать.