ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта вблизи здания прокуратуры Пятигорска.

Преступление планировал 25-летний гражданин одной из стран Средней Азии- сторонник международной террористической организации, запрещенной в России.

Злоумышленник действовал по указанию находящегося в Сирии куратора и намеревался совершить дистанционный подрыв здания прокуратуры. Действуя по инструкции, мужчина провел разведку у здания прокуратуры, а также купил необходимые для изготовления взрывчатки компоненты. После совершения теракта он собирался сбежать в Сирию, чтобы примкнуть к террористам.

ФСБ удалось предотвратить теракт. Преступника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту".