Дмитрий Шепелев показал сыновей: вот как сейчас выглядит единственный сын Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев показал семейную идиллию. Известный ведущий выставил новое фото единственного сына Жанны Фриске.

В 2013 году певица Жанна Фриске родила ребенка от ведущего Дмитрия Шепелева. Однако вскоре после радостного события артистка узнала, что у нее рак. В 2015 году певица проиграла борьбу с онкологическим заболеванием. После смерти артистки сын Платон остался с отцом.

До сих пор мальчик не виделся с бабушкой и дедушкой, родителями Жанны Фриске, из-за многолетнего конфликта. Дмитрий Шепелев ведет закрытый образ жизни. Однако время от времени на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" ведущий выкладывает личные снимки.

Так, он обнародовал кадры, на которых запечатлены сам шоумен, его возлюбленная Екатерина Тулупова, их сын Тихон, а также наследник от Жанны Фриске Платон. "Не знаю, что написать кроме как: было тепло и было хорошо", - сообщил Дмитрий Шепелев.

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В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах. "Счастья вам и всего самого доброго!", "Счастья Вам", "Замечательная семья, замечательные детки. Счастья вам, Дима", "Будьте счастливы! Детки у вас замечательные", "Счастья и здоровья вашей семье", - высказались интернет-пользователи.

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