Москвичам пообещали последний августовский "зажар"

На этой неделе в московском регионе вновь ожидается 30-градусная жара, но к выходным погода изменится.

В понедельник и во вторник температура воздуха прогреется до 26-28 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В среду ожидается до плюс 29 градусов, а в четверг и пятницу вовсе до плюс 31 градуса. 6 и 7 августа через столичный регион пройдет атмосферный фронт, местами вероятны грозовые дожди.

"На этой неделе тени не спасут, и жителей Центральной России ждет последний августовский "зажар", - рассказал синоптик.

На выходных погода испортится. Температура воздуха в субботу и воскресенье понизится до 22-23 градусов, что соответствует климатической норме августа. Пройдут сильные дожди.