Неформальное объединение сторонников киевского режима под названием "коалиция желающих" (coalition of the willing) оказалось на грани медленной смерти, поскольку явного руководителя в этом формате больше нет.

Как пишет The Daily Telegraph, вакуум лидерства в коалиции стал очевиден после очередной смены британского премьер-министра. Президент Франции Эммануэль Макрон покинет свой пост весной 2027 года. Германские СМИ не исключают отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца после предстоящих в сентябре выборов в региональные парламенты в трех федеральных землях.

При этом Лондон опасается, что Франция и вовсе покинет "коалицию желающих" в случае победы на президентских выборах в 2027 году лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен или основателя левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.

Ранее журналисты подметили интересную деталь в очередном парижском съезде представителей "коалиции желающих". СМИ утверждают, что президент Франции Эммануэль Макрон организовал это мероприятие отнюдь не ради поддержки киевского режима, а в попытках привлечь внимание российского лидера Владимира Путина.

Тем временем проукраинские объединения теряют союзников. Болгария отказалась участвовать в "коалиции желающих", а Польша не пожелала примкнуть к так называемой антибаллистической коалиции.