Россиянам назвали данные, которые опасно публиковать в соцсетях

Чрезмерная откровенность в интернете грозит опасными последствиями. Об этом напоминает россиянам Министерство внутренних дел.

Ведомство подчеркнуло, что в Сети не следует делиться сведениями о семье и близких, рассказывать о своем месте учебы и работы, афишировать адрес проживания.

Любая личная информация может быть использована интернет-вербовщиками, которые выстраивают портрет потенциального объекта вербовки на основании таких сведений.

Чтобы обезопасить себя от потенциальных угроз, рекомендуется не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах, а также игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев. Важно также проверять информацию о собеседнике: владелец профиля, место и дата регистрации аккаунта.

О любых подозрительных действиях со стороны каких-либо интернет-пользователей следует информировать модераторов ресурса, сообщает РИА Новости.

Ранее россиян предупредили, что мошенники пытаются ловить россиян на опасениях, связанных с ситуацией на топливном рынке. В частности, широко распространилась преступная схема, имитирующая электронную очередь — фишинговый ресурс, имитирующий интерфейс крупной сети АЗС, предлагает "забронировать бензин" заранее.

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики, сенатор Артем Шейкин подтвердил, что преступные элементы очень быстро адаптируются под актуальную повестку и бытовые ситуации. Зная, что весной и летом повсеместно отключают горячую воду, мошенники заманивали доверчивых граждан на фальшивые сайты под предлогом проверки графика отключений.