"Просто невообразимо": люди обсуждают уход Юлии Савичевой

В последнее время Юлия Савичева экспериментирует над образом и стилем музыки. Выпускница "Фабрики звезд-2" перешла от лирических композиций к экстрим-вокалу и тяжелому року. От того, что певица творит на сцене, зрителей берет оторопь.

Недавно артистка выступила в Турции. Юлия предстала перед зрителями в короткой белой юбке и не постеснялась во время выступления поставить ногу на сцене так, что стало видно ее нижнее белье. В результате многие пользователи Сети ее раскритиковали.

Тогда исполнительница выступила с заявлением на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Юлия Савичева объявила, что "реально начинает сходить с ума" от "бесконечных обсуждений" ее экстрим-вокала и внешнего вида "вплоть до трусов". Кроме того, певицу раздражает, что фанаты постоянно просят "вернуть старую Савичеву". В результате артистка приняла решение временно покинуть социальные сети.

В комментариях многие фанаты поддержали исполнительницу. Причем не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. "Только у нас могут загнобить человека за смену имиджа при том, что вокал на высоте, как был, так и остался! Просто невообразимо! Юль, ты ПРЕКРАСНА В ЛЮБОМ ОБРАЗЕ! Будь такой, какой тебе хочется быть! Ты НАСТОЯЩАЯ, ЖИВАЯ И СВЕТЛАЯ!!! Обнимаю тебя всем сердцем!" - обратилась к певице актриса Мария Берсенева.

Сати Казанова тоже постаралась ободрить артистку. "Юль. Отдохни и с новыми силами возвращайся - чтоб и дальше круто и смело быть собой и делать то что ТЕБЕ в радость!" - написала Савичевой певица. Денис Клявер не остался в стороне. "Дарлинг! Ты Очень крутая!" - поддержал ее певец.

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