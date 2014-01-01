Онищенко объяснил, опасен ли для России вирус Бурбон

Вирус Бурбон, которым заразился житель Нью-Йорка, является редким заболеванием и представляет для России несущественный эпидемический риск. Об этом рассказал в понедельник, 3 августа, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Эта инфекция получила название в честь округа Бурбон в американском штате Канзас, где была впервые обнаружена в 2014 году. С тех пор заболевших выявляли лишь на Среднем Западе, Восточном побережье и на Юге США. Основным путем заражения считается укус инфицированного клеща, переносчик — клещ "одинокая звезда" (Amblyomma americanum). Данных о случаях передачи от человека к человеку.

Как подчеркнул Онищенко, риск завоза этого вируса на территорию России маловероятен — за весь период наблюдения не было зафиксировано ни одного подобного случая. Эксперт выразил мнение, что "с высокой вероятностью распространения он не получит".

Академик рассказал, что при заражении вирусом Бурбон возникают симптомы, свойственные обычным простудным инфекциям: температура, ломота, головная боль. Однако эта болезнь может поражать сердечно-сосудистую систему и почки, сообщает РИА Новости.

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, которого цитирует "Лента.ру", отметил сходство симптоматики, вызываемой вирусом Бурбон, с проявлениями других клещевых инфекций: болезнь Лайма, эрлихиоз, вирус Хартленд. Многие врачи не сразу подозревают редкий вирус, специальных коммерческих тестов для рутинной практики пока нет. В любом случае, при контакте с клещом рекомендуется сразу обращаться к медикам, чтобы увеличить шансы на правильную и своевременную диагностику.

Ранее руководитель управления ведомства по Калининградской области Елена Бабура предупреждала, что можно заболеть энцефалитом, даже если просто раздавить инфицированного клеща или расчесать место укуса. Нельзя забывать и про алиментарный путь инфицирования при употреблении сырого молока: козьего, реже — коровьего и овечьего. Вирус энцефалита попадает в молоко, если животное было укушено клещом.