"Это как-то можно исправить? Бедный": россияне в ужасе от случившегося с Филиппом Киркоровым

Последний сольный концерт Филиппа Киркорова прошел 31 июля в Калининграде во Дворце спорта "Янтарный". Певец полон сил, его гастрольный тур расписан на месяцы вперед, ближайшее выступление запланировано на 15 августа, исполнителя хита "Единственная" ждут в Сочи. Однако в Сети распространяется видео, которое не на шутку встревожило поклонников Филиппа Бедросовича.

Один из жителей Калининграда опубликовал на своей страничке в соцсети кадры с июльского концерта. На видео Киркоров предстал в наряде в древнегреческом стиле, который оголил живот, бока и руки певца. И выглядел артист далеко не как атлет. У Филиппа Беросовича снова появился заметный животик, а руки смотрятся странно — тоненькие запястья и предплечья, зато плечевая часть массивная и как будто вздулась.

Состояние поп-короля прокомментировал пластический хирург Артем Коробов. "Это видео прислали мне сразу два пациента, у которых запланирована атлетизация. Они в панике: "Док, неужели и у меня так будет?" Рассказываю: таких рук, как у народного артиста у моих пациентов не будет, потому что у него выполнен липофилинг классический, подкожный. По сути жир под кожей живет своей жизнью а мышцы живут своей — мужчина поел побольше, набрал вес, в руках жира стало больше, вот и видим мы с вами со всех экранов страны такие неестественные руки: сверху много, снизу мало, та же магия случилась у него с животом, где был прорисован пресс", — объяснил специалист на своей странице в соцсети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Россияне сочувствуют Киркорову и задаются вопросом, можно ли как-то помочь поп-королю? "Как жалко, что он попал в неправильные руки… Это как-то можно исправить? Бедный", — написал пластическому хирургу один из фанатов Филиппа Бедросовича. "Теоретически, если он похудеет, ситуация улучшится", — обнадежил доктор.