В Хабаровском крае развернулась операция по спасению белух

Кадры из Хабаровского края. Там развернулась операция по спасению белух. Пять особей - две взрослых и три детеныша - застряли на мелководье во время отлива.

Животных, попавших в беду, заметили студенты, которые работали на путине. К ним присоединились сотрудники ближайших заводов и жители района. Все вместе быстро сняли с мели молодых белух.

А вот для вызволения старших пришлось вызвать кран. Всё это время люди поливали млекопитающих водой, не давая коже высохнуть. Справились за два часа, после чего небольшая стая благополучно вернулась в море.