Минтруд подтвердил сохранение семейной выплаты при смене работы

Право на ежегодную семейную выплату сохраняется за гражданами, даже если они сменят место работы. Об этом рассказали в понедельник, 3 августа, в Министерстве труда и социальной защиты России.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, главным условием получения этой меры поддержки является получение в предыдущем году дохода от трудовой деятельности, с которого уплачивался налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Сохраняется также и условие по наличию минимум двух детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Среднедушевой доход семьи не должен превышать полтора прожиточных минимумов на человека. Отдельные требования предъявляются к имуществу заявителей.

Ранее в Социальном фонде рассказали, что средняя сумма новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей в России составляет около 30 тысяч рублей. Ведомство пересчитывает гражданам, подпадающим под критерии получения новой льготы, НДФЛ по ставке 6% вместо стандартных 13% и выше, а разницу возвращает в виде денежной выплаты.

Чтобы повысить эффективность реализации мер поддержки военнослужащих и членов их семей, Министерству обороны России и Росгвардии предоставлен доступ к сведениям из Единого госреестра записи органов гражданского состояния (ЗАГС). В Минобороны пояснили, что благодаря этому военным и их близким не потребуется ходить по инстанциям, чтобы добиться положенных мер поддержки.