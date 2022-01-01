Европейские лидеры категорически отрицают перспективы вступления Украины в ЕС.

Евроинтеграция Киева принесет слишком большие экономические и политические риски для объединения, завили в понедельник в Службе внешней разведки (СВР) России.

"Несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении "в светлом будущем" Украины в ЕС, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы", - говорится в сообщении.

В настоящий момент у ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев.

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года. К настоящему времени Киев выполнил не более 15% реформ, предусмотренных планом вступления в Евросоюз.