Отказалась от карьеры ради семьи: как сейчас живет Марина Могилевская

6 августа Марина Могилевская празднует 56-летие. Актриса шесть лет назад пропала с экранов, но поклонники не стали из-за этого любить ее меньше. Россияне с трепетом ждут, когда же выйдет новая лента с участием Марины.

Марина Могилевская стала известна благодаря сериалам "Кухня" и "Склифосовский". Вплоть до 2020 года она была одной из самых продуктивных российских актрис, однако неожиданно пропала со всех радаров. Поклонники переживают: неужели талантливая артистка решила завершить карьеру? Оказывается, в жизни Могилевской по-прежнему есть искусство, однако фокус сместился на куда более важные вещи.

В 2011 году актриса стала мамой. Она родила дочь Марию. Это событие перевернуло ее жизнь с ног на голову, поэтому теперь главная радость и счастье актрисы — ребенок.

"Дочь у меня тоже Львица по знаку зодиака, как и я. Это просто подарок, потому что никто не понимает Львов лучше, чем они друг друга. Причем Мария появилась на свет в один из крупнейших церковных праздников — День Преображения Господня. Знаете, я уже много лет думала о ребенке, но всё никак не складывалось: то времени не хватало, то не было рядом мужчины, от которого хотелось бы родить… Тем не менее каждую ночь, ложась спать, я грезила именно о дочке. Как видите, мечтать действительно не вредно: мысль притягивает желаемое!" — делилась в блоге Могилевская.

Семейные заботы и желание уделять Марии все свободное время побудили актрису по крайней мере на время отказаться от всех творческих проектов. Работа встала для актрисы на второе место. На данный момент Могилевская не задействована ни в одном театральном или кинопроекте.

"Маша моя появилась в тот момент, когда я стала меняться. Настал момент в моей жизни, когда я стала точно понимать, что вообще-то я не туда иду. Вот ведь вроде всё хорошо у меня было, если со стороны посмотреть. Работы полно, в личной жизни всё в порядке. Единственное — не давал Господь ребёнка, и последние до рождения Маши лет десять это была моя идея-фикс. Абсолютно примитивно я к ней шла, стучалась в эту дверь, которая мне не открывалась упорно, просто не открывалась, ну никак! Что я только не делала! В какой-то момент я поняла, что всю жизнь подчинила решению только этой задачи. И вот, видимо, я от этого то ли так устала, то ли момент настал, то ли эти трудные десять лет мне были специально даны, чтобы я кое-что поняла о жизни. И вот этот момент случился, когда я села и честно себе призналась в том, что неправильно у меня всё происходит. И вот я честно с собой поговорила. Ну, то есть не с собой, а понятно, с кем. И вектор моей жизни пошёл в другую сторону вообще", — откровенничала актриса в одном из редких интервью.