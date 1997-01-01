Секрет "Шальной императрицы" раскрыт: Ирина Аллегрова терпеть не может эту песню

Ирина Аллегрова исполнила песню "Шальная императрица" почти 30 лет назад. 2 августа 1997 года артистка впервые исполнила эту композицию, которую ей написал Игорь Николаев. С тех пор за Аллегровой закрепился титул "императрицы российской эстрады".

Однако сама артистка не испытывает восторга от своего хита. Несмотря на то, что композиция до сих пор пользуется большой популярностью, Ирина Аллегрова, говорят, быстро потеряла интерес к этому шлягеру. Кроме того, певице не нравится, что ее саму называют "императрицей". Более того, во время одного из концертов Аллегрова даже отказалась исполнять этот хит, хотя зрители очень просили, передает rostov.aif.ru.

Ранее Игорь Николаев рассказывал, что хит "Императрица" во многом автобиографичен для Ирины Аллегровой. В 90-ые годы она после концертов часто ездила с приятелями в рестораны, где до утра устраивала творческие импровизации. Ее белая "Лада" в песне стала тем самым знаменитым "экипажем".

Отметим, что Ирина Аллегрова фактически завершила карьеру. Артистка уже несколько лет не дает частных концертов и отказывается от гастролей. Она появляется только на крупных праздничных мероприятиях или музыкальных фестивалях, где исполнив одну-две композиции уходит со сцены.

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