Российская армия в ходе специальной военной операции установила контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области.

Как уточнило в понедельник, 3 августа, Министерство обороны России в своем MAX-канале, отличились подразделения группировки войск "Север".

Кроме того, российские бойцы за сутки сбили семь управляемых авиабомб, пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 651 беспилотник Вооруженных сил Украины.

Президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин подчеркивал, что главная задача нашей страны в рамках СВО — это окончательное освобождение Донбасса и Новороссии. Глава государства рассказал, что Украина предлагала ограничить боевые действия только новыми территориями, но в планы Москвы не входит спасение киевского режима.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. Как подчеркнул политик, нет никаких сомнений в том, что украинский конфликт завершится победой России.