Минспорта придумало карантин для желающих сменить спортивное гражданство

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что не поддерживает смену спортивного гражданства и не считает это личным делом каждого спортсмена.

Как подчеркнул глава Минспорта, он призывает "всех выступать под флагом великой спортивной державы — России" и надеется, что со временем мы придем к заключению юридически обязывающих соглашений между федерациями и спортсменами.

В рамках таких соглашений, по замыслу Дегтярева, будет вводиться карантин сроком до четырех лет для спортсмена, желающего сменить флаг. Сократить или отменить карантин можно будет в случае, если атлет возместит все расходы, понесенные государством и федерацией на его воспитание, тренировку, обучение, подготовку.

Министр подчеркнул в интервью "Эксперту": на каждого спортсмена ежегодно уходят немалые суммы, до полутора миллионов рублей в год. Если желающий сменить спортивное гражданство возместит всё, что на него потратило его государство и федерация, теоретически атлет сможет перейти под другой флаг сразу, без карантина.

Ранее Дегтярев уже высказывался отрицательно о спортсменах, которые считают допустимым поведение в стиле "бросил паспорт и уехал". В наказание за смену спортивного гражданства министр призывал "всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта".

Тем временем Международный олимпийский комитет высказался за допуск российских спортсменов к турнирам и восстановление Олимпийского комитета России (ОКР) в правах, несмотря на недовольство ряда государств. МОК подчеркивал, что придерживается "миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир".