Импортозамещенный лайнер МС-21 впервые поднялся в небо

Информация о важном событии для отечественного авиастроения и пассажирских перевозок. Новейший лайнер МС-21-310 сегодня впервые поднялся в небо.

Самолёт полностью импортозамещённый. Всё оборудование произведено в России. Включая современные двигатели ПД-14, которые во многом превосходят западные аналоги.

Первый полёт продлился час и 23 минуты. Как сообщили в Ростехе, борт поднялся на высоту 6 тысяч метров. Экипаж проверил устойчивость и управляемость машины в различных конфигурациях, оценил работу систем.

МС- 21 двигался со скоростью 600 километров в час. После выполнения всех заданий борт благополучно приземлился. Представители Ростеха отметили, что успешный полёт нового лайнера подтверждает готовность производственных цепочек для серийного выпуска машин этого типа, в частности, первой партии из 18 самолётов.