В Московской области провели военно-спортивную игру "Тропа воина"

Преодолеть полосу препятствий, совершить марш-бросок в полной выкладке, оказать первую помощь и эвакуировать раненого. Это и многое другое смогли сделать сегодня в Московской области участники военно-спортивной игры "Тропа воина".

Она прошла в рамках общероссийского образовательного форума "Территория смыслов". 300 человек разбились на команды, в которые вошли активисты юношеских движений, курсанты центра подготовки "Воин", молодые сотрудники силовых структур и ветераны СВО.

По словам организаторов, подобные учения - это не только отработка жизненно важных навыков. Но и возможность проявить лучшие человеческие качества.

"Ребята проявили себя очень активно, доброжелательно, сплотились, показали командное образование. На маршруте можно было видеть, как тех, кто не справляется с преодолением дистанции в два километра, ребята брали на свои руки, тащили, оказывали помощь", - рассказал Илья Миронов, главный судья игры, советник директора центра "Воин".