Московские школьники и студенты отправляются в Большую арктическую экспедицию

10 школьников и четыре студента колледжей Москвы - из 10 тысяч претендентов - отправляются в Большую арктическую экспедицию. Чтобы попасть в финальный отбор, они прошли серьезные испытания. Что участники путешествия планируют сделать на самой крайней точке России - мысе Челюскин? И как идет подготовка к походу?

Улыбчивые, смелые. Они не идут - бегут навстречу своей мечте. 14 счастливчиков, отобранных из 10 тысяч претендентов, впервые в институте океанологии РАН. И впервые - за пару шагов - до Арктики. Ничего не боятся - даже самые хрупкие и нежные.

Свои цели и задачи каждый из участников выучил наизусть. Собранные участниками экспедиции лишайники в институте очень ждут. Чтобы создать нулевую точку отсчета - перед запуском Северного Морского пути.

"Это тысячи судов в год, тысячи. Мы, в принципе, готовы, к новому рывку технологическому по освоению северных территорий", - отметил Александр Новигатский, руководитель Аналитической лаборатории института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, кандидат геолого-минералогических наук.

Большая Арктическая экспедиция - часть масштабной работы по развитию детского туризма в столице. Её результатом стали многочисленные научные публикации ведущих институтов страны. Даются они нелегко.

Участников отбирают в несколько этапов: от видеовизитки и диктанта до учебно-тренировочных сборов. Те, кто уже был в Арктике, уверены: оно того стоит. Приобрели массу знаний и друзей.

Кто-то остаётся в науке, кто-то становится спасателем. Но снежные просторы, белых медведей и ночи в палатке никто не забывает. На этот раз московским школьникам и студентам колледжей придётся преодолеть по побережью Карского моря 150 километров пешим ходом.

"Нам важно, чтобы ребята были здоровы и готовы физически, потому что им предстоят действительно серьезные испытания", - отметил Иван Смирнов, заместитель руководителя Большой Арктической экспедиции по научным вопросам, кандидат биологических наук.

Юные исследователи займутся на мысе Челюскин мониторингом окружающей среды, а хранители истории продолжат восстанавливать мемориал советским полярникам.

"Для того, чтобы эти 14 ребят отправились в Арктику, порядка 10 тысяч московских школьников узнали о том, что такое вообще путешествие. Что такое - Арктика, и что такое – исследование", - сказал Матвей Шпаро, директор центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий", руководитель Большой Арктической экспедиции.

Ответственный момент - сбор рюкзаков и запасов продовольствия. Бурные обсуждения маршрута. Казалось бы, несбыточного. Но благодаря Москве - такого близкого и реального.