В московских парках появились новые пространства

В столичных парках этим летом открылись новые пространства, где каждый может найти занятие по душе. Так, сразу в пяти парках работают летние кинотеатры. В программе художественные фильмы от классики до фестивальных лент.

Для любителей отдыха у воды в 11 парках обустроено плавательные зоны с бассейнами под открытым небом. Здесь есть шезлонгами с зонтиками, кабинки для переодевания, камеры хранения, душевые, пункты проката полотенец и бары с едой и напитками. А ещё есть зоны, где можно заняться спортом, посидеть с книгой или пожарить шашлыки.

"Вы спросите: зачем всё это? Мы хотим, чтобы в ответ на очень простой вопрос, куда пойти сегодня, все чаще звучал очень простой ответ: в парк. Мы создаем в парках Москвы пространство, в которое хочется возвращаться снова и снова вне зависимости от сезона, дня недели и повода. Мы делаем парки Москвы новой городской привычкой", - отметил Александр Томкевич, бренд-директор "Парки Москвы".