В центре Москвы открылась посвященная Коми фотовыставка

Километры тайги и "лёгкие России". Фотовыставка, посвящённая 105-летию Республики Коми, открылась на Гоголевском бульваре.

Экспозиция позволяет увидеть северный регион по-новому. Здесь бескрайние природные массивы и уникальная фауна соседствуют с современными промышленными городами. На выставке можно познакомиться и с многовековой историей освоения края. Ну и, конечно, погрузиться в культуру народа Коми.

"Конечно, показать всё здесь было невозможно, но мы и не ставили перед собой такую задачу, потому что основной для нас задачей было показать вам, насколько она может быть разной, эта северная республика, и насколько народ представляет разную культуру даже на территории одного региона", - отметил Сергей Емельянов, зампред правительства Республики Коми.