Иран опроверг заявление Трампа о возобновлении переговоров с США

МИД Ирана опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о возобновлении переговоров с США.

Все переговоры по поводу ситуации на Ближнем Востоке и Ормузского пролива ведутся только с Оманом, , заявил представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Ситуация в Ормузском проливе не изменится до тех пор, пока США будут продолжать свою агрессию и блокаду", - сказал он в эфире иранского телевидения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеранякобы достигли соглашения по Ормузскому проливу и проведут переговоры 3 августа. На своей странице в соцсети Truth Social он написал, что ради сделки отменил намеченный на выходные мощный удар по Ирану.