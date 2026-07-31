"Это единственное, что меня спасает": Сати Казанова рассказала о проблемах с дочерью

Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо 14 октября 2017 года. Супруги четыре раза праздновали заключение брака, чтобы отметить это событие в традициях разных стран. В конце 2024 года пара впервые стала родителями, у них родилась дочь.

Известная артистка дала новое интервью, в котором рассказала о проблемах с девочкой. Она отметила, что в основном наслаждается материнством, но бывают и трудности. Например, накапливается усталость. "Две-три ночи недосыпа, и я уже физически не в ресурсе. Собственно, как и всякая женщина, которой немного за 40. Такой изматывающий график без сна, конечно, легче дается в 20 лет. Поэтому я стараюсь ложиться спать с ребенком до 23-х — и это единственное, что меня спасает. А во всем остальном — одни плюсы. Это потрясающе — быть зрелой мамой, осознанной, уже проработавшей кучу своих тараканов в голове. И опять же, я считаю, что всему свое время", - рассказала артистка.

Она не скрывает, что является тревожной матерью, но старается держать себя в руках. "Мыслительные паттерны можно и нужно контролировать, корректировать... Когда у меня тревожность, какие-то апатии, еще что-то, я просто начинаю повторять мантру. И каким-то неведомым образом все проходит", - поведала Сати.

При этом Казанова не поддерживает модное направление в родительстве, когда мать и дочь ведут себя как подружки. "Я считаю, что мама должна оставаться мамой. Она может моментами, дозировано выступать в роли подружки. Но если это закрепится, если у нее будет только такая роль, то это может пагубно сказаться на отношениях с ребенком, на ее восприятии. Потому что авторитет матери — это очень важно", - заключила исполнительница для Woman Hit.

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