Украинская армия утратила важные логистические центры после перехода под российский контроль поселка Белый Колодезь и села Устиновка в Харьковской области. Об этом рассказали в понедельник, 3 августа, в Министерстве обороны России.

Как подчеркивает ведомство, указанные населенные пункты были важными логистическими центрами противника на данном участке фронта в Харьковской области.

Штурмовали Белый Колодезь и Устиновку подразделения группировки "Север" при поддержке расчетов войск беспилотных систем и артиллерии. Бойцы продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

Тем временем в зоне спецоперации активные боевые действия идут в районе Доброполья в ДНР. Как сообщают с передовой, наши подразделения ликвидировали укрепрайон ВСУ к югу от населенного пункта и вышли к городской черте. Расчеты гаубиц "Мста-Б" точными выстрелами сорвали попытку боевиков провести ротацию.

Не прекращаются и массированные удары по объектам портовой инфраструктуры и судам, которые укронацисты используют в военных целях. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода.