Грозовые дожди возобновятся в Москве

Кратковременные грозовые дожди пройдут в Москве во второй половине недели. Об этом рассказал в понедельник, 3 августа, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как отметил метеоролог, в четверг и пятницу, 6-7 августа, возрастет вероятность кратковременных грозовых дождей, воздух при этом прогреется до плюс 26–31 градуса. Однако дольше указанных двух дней 30-градусная жара не продержится.

В первые три дня первой рабочей недели августа осадки не предвидятся, воздух прогреется до 25–27 градусов. После двух дней дождей станет немного прохладнее – плюс 22–26 градусов, цитирует эксперта АГН "Москва".

Гидрометцентр сообщает на своем официальном сайте, что погода в столичном регионе окажется сначала во власти антициклона из района Балтики. Его разрушение в северной части и влияние северо-западного циклона усилят жару, но во второй половине недели местами пройдут кратковременные дожди. Снижение температурного фона должно произойти уже в выходные дни.

Тем временем в Москве и Подмосковье подводят метеорологические итоги первых августовских выходных. Как отметила метеоролог Татьяна Позднякова в своем MAX-канале, в ночь на 3 августа местами прошли ливни. В Москве, на метеостанциях ВДНХ и Балчуг, выпало по четыре миллиметра осадков, в Тушино — девять миллиметров, в Бутово — 10 миллиметров. Тем не менее, пока ничто не предвещает лидерство начавшегося августа по месячному объему осадков.