Наталья Бондарчук: "Скобцева очень любила моего папу, ревновала его и боялась за свой брак"

Первые восемь лет жизни Наталья Бондарчук провела именно с отцом. В то время Инна Макарова много работала, будучи очень востребованной актрисой. После развода родителей Наталья осталась с матерью. На протяжении пяти лет она не виделась с отцом. По словам Бондарчук, это было по "воле обстоятельств". Первая их встреча состоялась, когда ей было 13 лет.

Именно Инна Макарова приняла решение развестись с Сергеем Бондарчуком. "Вокруг папы крутилось довольно много женщин, в создавшихся условиях маме все труднее и труднее было находиться в браке с Сергеем Бондарчуком, и она сама от него ушла. Расставшись с папой, мама сохранила не только свое достоинство, но и отстояла себя как творческую личность. Она понимала, что если отдаст все свои силы на атаку, которая идет со стороны женского пола на Сергея Федоровича, то погибнет как актриса, как индивидуальность", - отметила Наталья Бондарчук.

Ходят слухи, что следующая жена прославленного режиссера, актриса Ирина Скобцева, не одобряла общение мужа с дочкой из-за Инны Макаровой. "Скобцева очень любила моего папу, возможно, ревновала его и отчасти боялась за свой брак. Ее огромная любовь к моему отцу многое оправдывает. Она любила его невероятно", - прокомментировала слухи Наталья.

После развода с Сергеем Бондарчуком Инна Макарова вышла замуж за хирурга Михаила Перельмана. Они прожили вместе 30 лет. Наталья отметила, что он был для нее стеной. "В конце жизни, когда мама заболела, она забыла, что была замужем за Перельманом, говорила только о моем отце, звала его и злилась, когда я напоминала ей о Михаиле Израилевиче. Она говорила, что у нее был только один муж - Сережа Бондарчук", - рассказала дочь Инны Макаровой "Миру новостей".

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