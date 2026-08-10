Названа главная ошибка принца Гарри: "Он позволил это своей жене"

Принца Гарри и Меган Маркл резко раскритиковали за их "жалобы и нытьё". Основатель и генеральный директор Taurus Marketing Шэрон Уильямс назвала это главной ошибкой Сассекских.

Однако шанс все исправить у Гарри и Меган еще есть. Эксперт по развитию брендов в королевской сфере рассказала, что, по её мнению, должны сделать герцог и герцогиня Сассекские, чтобы полностью примириться с Карлом III и получить прощение народа Британии.

В июле принц Гарри и Меган Маркл вместе со своими детьми — Арчи и Лилибет — встретились с королём и королевой в Хайгроуве. Эта встреча была воспринята как важный шаг на пути к восстановлению семейных отношений.

Уильямс выступила с предупреждением Сассекским. По её мнению, Гарри и Меган необходимо попросить прощения, если они хотят продолжить налаживать отношения с королём. В интервью News24.com.au она заявила, что, хотя герцог и герцогиня уже долгое время "много жалуются и ноют", после недавней встречи с Карлом III процесс примирения достиг "критической точки".

"Гарри очень сильно навредил своему имиджу, публично критикуя собственную семью и позволяя жене делать то же самое, поэтому сейчас необходимо попросить прощения. Можете представить себе, чтобы они действительно попросили прощения? Мы не видели особой преданности родным ни с одной стороны. И Меган, и Гарри были вполне готовы нападать на собственную семью. Очень много жалоб и нытья", — подчеркнула эксперт.