Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров возглавит украинскую Службу внешней разведки. Это подтвердил в понедельник, 3 августа, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как отметил утративший легитимность президент Украины, он принял такое кадровое решение, чтобы дать Умерову "больше возможностей заниматься одновременно вопросами и дипломатии, и обороны, и процессом переговоров с США, и с другими партнерами, а также переговорами по завершению войны".

До того украинские источники уже предполагались подобное кадровое решение. Наряду с этим Умерова называли из главных кандидатов на должность посла Украины в Соединенных Штатах с учетом его опыта ведения международных переговоров и работы по оборонным договоренностям.

Зеленский при этом отмечал, что намеревается оставить Умерова в структуре СНБО, но скорректировать его полномочия, когда секретарем Совета будет назначен бывший министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает ТАСС.

Ранее Умеров вызвал недовольство европейских спонсоров киевского режима, когда источники рассказали про его тайные встречи с главой ФБР Кэшем Пателем, а также с его заместителем Дэном Бонджино. Эти тайные встречи вызвали переполох в Европе, поскольку киевский режим не счел нужным проинформировать европейских лидеров.