Россия в долгосрочной перспективе может столкнуться с ранее не прогнозировавшимися авариями и катастрофами. Об этом предупредил глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.

Как уточнил министр в интервью информационно-аналитическому изданию "Союзники. ОДКБ", условия для подобных катастроф формирует переплетение разнородных критически важных систем и возникновение сопутствующих уязвимостей техносферы.

Главной опасностью в долгосрочной перспективе Куренков назвал каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по "эффекту домино". Локальный сбой или инцидент на одном внешне изолированном узле может мгновенно распространиться на смежные отрасли.

Вызов бросает и высокий уровень износа основных фондов в стратегических секторах экономики, включая ЖКХ, энергетику и транспорт.

Всего за несколько месяцев до этого интервью исполнилось 40 лет со дня одной из самых страшных техногенных катастроф в истории. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на четвертом энергоблоке. Старший научный сотрудник института российской истории РАН Сергей Соловьев отмечал, что "главная проблема была с скрываемыми недостатками реактора РБМК". К тому же персонал допустил определенные ошибки, но "то, что эти ошибки могут носить катастрофический характер, они не знали".

Подобный страшный сценарий может повториться, на этот раз — из-за осознанных преступных действий киевского режима. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указывала, что украинские националисты не скрывают намерений устроить техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в зоне спецоперации.