Собянин рассказал о создании спортивной инфраструктуры в Москве

Новые возможности для активного отдыха появились у жителей сразу нескольких московских районов. Подробности рассказал сегодня в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки, столы для настольного тенниса и футбольное поле с трибунами: всё это - многофункциональный спортивный кластер в Северном Бутове.

Современные тренажеры, турники и зона для игры в стритбол есть теперь в Вешняках. А в Нагатинском затоне и Новогирееве работы пока только идут. Там приведут в порядок фитнес-площадку. В плане на этот год - обустройство двух тысяч дворовых спортивных объектов по всему городу.