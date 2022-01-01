Меган Маркл зря нарушила запрет Камиллы Паркер-Боулз: вот что теперь будет с Сассекскими

Меган Маркл после поездки в Британию в своем блоге опубликовала фотографию из поместья Спенсеров Алторп, где похоронена принцесса Диана. На снимке запечатлена Лилибет, идущая по дорожке вслед за Гарри и Арчи. Однако это разозлило королеву Камиллу.

Жена принца Гарри вернулась в соцсети в прошлом году, опубликовав первый пост 1 января 2025 года. С тех пор она регулярно делится моментами своей жизни после ухода из королевской семьи, рассказывает о материнстве и публикует материалы, связанные с работой.

Во время возвращения Меган в Великобританию в июле королева Камилла попросила Маркл не публиковать ничего, связанного с этой поездкой. Американка ослушалась.

"Слова Камиллы, похоже, были проигнорированы. Она считает, что ясно дала понять: никаких публикаций в социальных сетях. И если Меган решила, что Алторп является исключением, то она сильно ошибалась", — заявил источник из дворца.

Инсайдер также добавил, что встреча в Хайгроув-хаусе была организована исключительно ради того, чтобы король смог провести время со своими двумя младшими внуками, которых он не видел с 2022 года.

"Королева ясно дала понять, что всё это делается ради Арчи и Лилибет. Но если появятся какие-либо утечки об этой встрече, дверь будет закрыта навсегда", — пояснил источник.