Возросло число жертв украинской атаки на пляж под Геленджиком

Шестеро отдыхающих, в том числе трое детей, погибли в результате атаки украинских боевиков на пляж под Геленджиком. О возросшем числе жертв очередного преступления киевского режима сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как написал глава региона в "Максе", число пострадавших при налете на пляж в Архипо-Осиповке достигло 40 человек. 17 раненых госпитализированы в медучреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, им оказывают необходимую помощь.

Ранее стало известно о целенаправленном ударе ВСУ по мирному населению – были атакованы отдыхающие на пляже под Геленджиком. Кондратьев заявил о циничном и бесчеловечном террористическом акте по отношению к детям, которому нет оправдания.