Украина намерена приложить максимум усилий, чтобы боевые действия завершились до наступления зимы. Такое заявление сделал предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

С громким заявлением, которое приводит "РБК-Украина", утративший легитимность президент Украины выступил во время встречи с украинскими послами. Зеленский призвал дипкорпус "дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины".

При этом главарь киевского режима признался, что невозможно на 100% сказать, когда сработают "усилия" Украины по достижению мира, хотя "мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что завершить конфликт на Украине можно в течение суток — для прекращение боевых действий Зеленскому достаточно вывести вооруженные формирования с территории российских регионов. Однако если Киев продолжит упорствовать, Россия добьется целей спецоперации военным путем.

Тем временем президент США Дональд Трамп не оставляет надежду записать украинский конфликт в свой миротворческий список. Американский лидер заявил, что для танго нужны двое – вот теперь Трамп видит, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку на этом треке.