Иран не верит в утверждения Киева о непреднамеренности происшествия с иранским судном в Каспийском море. Такое заявление сделал в понедельник, 3 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи.

Как отметил Багаи, по словам украинских чиновников, этот инцидент был случайностью, но "имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным.

Представитель МИД Ирана заверил: Тегеран предпримет все необходимые меры, чтобы Украина ответила за свои действия, а также чтобы подобные инциденты больше не повторялись, сообщает ТАСС.

Ранее турецкий эксперт по международным отношениям, профессор стамбульского университета "Айдын" Джанан Терджан заявил, что нападением на торговое судно Ирана в Каспийском море Украина показала США и Западу свое "неуемное стремление стать для них удобным игроком или наемной марионеткой, готовой вступить в конфликт против России на всех фронтах".

Главарь киевского режима Владимир Зеленский еще до этого ЧП довел отношения с Тегераном до точки кипения, встретившись с изгнанным иранским принцем Резой Пехлеви — сын свергнутого шаха призывает к свержению действующей власти в Иране и позиционирует себя как лидер иранской оппозиции. Утративший легитимность президент Украины публично выражал ему поддержку.