Детали похорон Розы Сябитовой: в завещании сваха поставила жесткое условие

Роза Сябитова заранее позаботилась о сыне Денисе и дочери Ксении. Сваха уже составила завещание и распорядилась похоронами.

В частности, звезда брачного шоу "Давай поженимся!" указала в завещании, чтобы ее немедленно отправили в психиатрическую лечебницу, если на старости лет она соберется замуж и захочет переписать на молодого избранника все имущество.

"Мной написано завещание, где четко прописано: как только я найду себе молодого, меня сразу — в психушку. Ляпнула, подписала, все теперь. Чтобы никакой муж не мог потом претендовать на мое имущество и в случае моей смерти делить его с моими детьми", - сообщила Роза NEWS.ru.

Более того, Сябитова уже продумала и свои похороны. Так, телесваха хочет, чтобы ее кремировали, а прах развеяли за границей.

"Я детям дала ряд рекомендаций, которые они должны будут соблюсти. Хочу, чтобы меня кремировали. Не хочу лежать в сырой земле. После церемонии они заберут мой прах и поедут на Сицилию. Возьмут там яхту, выйдут в море и там его развеют", - говорила Сябитова.

Далее, по замыслу свахи, каждый год после ее смерти сын Денис и дочь Ксения должны прилетать на Сицилию, выходить в море на яхте и вспоминать мать.

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