Евросоюз и Североатлантический альянс, судя по всему, забыли о том, что недавно декларировали нулевую толерантность к терроризму. Сейчас они сами стали участниками террористической деятельности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке в районе Геленджика, в результате которого погибли трое детей и трое взрослых. Захарова подчеркнула, что ЕС позволил в своем же центре орудовать бандформированию аппарата Владимира Зеленского.

По словам представителя МИД, бандиты Зеленского оккупировали государственный аппарат Украины. Захарова напомнила, что их спонсируют натовские страны. И в результате НАТО и ЕС сами стали частью международной террористической деятельности, приводит слова дипломата ТАСС.