Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил российских военнослужащих за образцовое выполнение воинского долга по защите народа и нашей Родины.

Как рассказали в понедельник, 3 августа, в Минобороны, глава ведомства поздравил командование и личный состав 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь Харьковской области. Благодаря их решительным действиям противник понес потери и отступил дальше на запад.

Белоусов выразил убежденность в том, что стойкость, упорство и профессионализм бойцов ВС России обеспечат безопасность рубежей нашего государства, говорится в MAX-канале Минобороны.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что события в зоне специальной военной операции наталкивают на предположение о том, что российские войска способны взять Киев под контроль. Как заявил эксперт, судя по динамике на фронте, "именно к этому всё идет".

Тем временем предводитель киевского режима Владимир Зеленский уверяет в намерении приложить максимум усилий, чтобы боевые действия завершились "до зимы, осенью". При этом главарь киевского режима приписал мирные усилия Украине, забыв упомянуть, что на законодательном уровне запретил вести переговоры с Россией и сам их саботирует под различными предлогами.