Диму Билана публично пристыдили из-за успеха Вани Дмитриенко

Грандиозное шоу Димы Билана "Твой № 1", которые прошло 31 июля на "ВТБ Арене", обернулось провалом. Зрители остались недовольны организацией выступления.

Все дело в том, что обычно в танцпартере собираются самые преданные поклонники артистов, ведь это место находится максимально близко к сцене и можно рассмотреть любимого исполнителя. Но пришедших на концерт Билана ждала неожиданность: вместо привычной сцены была установлена высокая платформа, на которой выступал Дима, из-за чего многим его попросту не было видно.

Люди плакали в зале, но не от восторга, а от разочарования. Поклонникам Билана пришлось несколько часов смотреть в стену, а не на своего "Номер 1".

Певец, узнав о казусе, прокомментировал претензии поклонников. Дима сообщил, что и сам переживает из-за сложившейся ситуации. "Сложные технологичные решения, особенно реализованные впервые, не всегда сразу работают идеально и подразумевают определенные риски. Но именно так и рождается новое: через смелость, опыт, поиск и постоянное развитие", — попытался оправдаться Билан.

Подробности об оправданиях Билана читайте по ссылке ——>

Однако объяснение артиста приняли далеко не все. Более того, влиятельный Telegram-канал "Закулиска" пристыдил Диму, указав ему, что молодой певец Ваня Дмитриенко в минувшие выходные собрал полные "Лужники" и не обделил вниманием ни одного зрителя. Мол, команде Билана стоит поучиться у молодежи.

"70 тысяч человек. Абсолютная "органика". Артист 20 лет. Высокий профессионализм молодого артиста. Бесконечные отзывы счастливых и восторженных зрителей в соцсетях. Настоящий, а не сгенерированный, успех. Хочется поздравить и сказать Ване Дмитриенко и его девушке и участнице феерического концерта Анне Пересильд, что такое мало кто любит. А потому, только вперёд и побоку хейтеров. И ещё по делу. Мы видим очень адекватную работу менеджмента. Здесь не было ни впаренных бесплатных билетов (а стало быть, есть понимание реальных возможностей артиста), нет профнепригодной сценографии, когда артиста не видит никто в зале (на стадионе). Респектуем", — пишет Telegram-канал "Закулиска".