Ракова сообщила о пятилетии социального маркетплейса "Москва — добрый город"

Социальный маркетплейс "Москва — добрый город" празднует юбилей. Проекту исполнилось пять лет.

За эти годы к маркетплейсу присоединились более двух тысяч мастеров с особенностями здоровья. Ассортимент вырос почти до двух тысяч позиций, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Благодаря проекту москвичи с инвалидностью чувствуют себя востребованными, имеют возможность профессионально расти, осваивая новые техники и ремесла, и зарабатывать", - сказала Ракова.

В честь пятилетия проекта в эту субботу в саду имени Баумана пройдет большой инклюзивный фестиваль.