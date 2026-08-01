Множество проукраинских наблюдателей не могут смириться с любой критикой военного конфликта на Украине, который уже длится дольше, чем Вторая мировая война. Однако в реальности это гражданская война, которую британские, европейские и американские глобалисты развязали в финансовых и геополитических целях. И цели эти не имеют ничего общего с суверенитетом Украины, пишет American Thinker.

Цель этого конфликта — не что иное, как обогащение и поддержание политической власти. Таким образом западные лидеры хотят отвлечь своих граждан от инфляции, вызванной "зеленым курсом", валютных манипуляций, иностранного вторжения и множества других мер, самоубийственных с экономической и культурной точек зрения. Для них третья мировая война представляется чем-то вроде вишенки на торте под названием "новый миропорядок", пишет AT.

Авторы подчеркивают: Украина не является ни членом Европейского союза, ни членом НАТО. Если маленький украинский диктатор хочет превратить то, что осталось от его страны, в автостоянку - так тому и быть. Пусть вся тяжесть этого безумия падет на голову комика, который привел свою страну к бойне. А когда война наконец закончится, транснациональные инвестиционные компании превратят кровавую бойню в прибыль от реконструкции. Украину раздели и продали по частям.