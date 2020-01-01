Путин в Красноярске пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена"

Владимир Путин в понедельник прибыл в Красноярск. Президент принял участие в церемонии закрытия седьмого сезона флагманского конкурса "Большая перемена".

Президент рассказал, что за годы его проведения в испытаниях приняли участие более 7 миллионов человек. Конкурс появился в 2020 году и поначалу задания проходили только старшеклассники. Теперь побороться за победу могут школьники с 1 по 10 класс, студенты колледжей и техникумов. На всех этапах оценивают умение работать в команде, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, а также организаторские способности.

Президент отметил особое значение в этой работе наставников, которые помогают преодолевать все сложности.

"300 финалистов Большой перемены будут путешествовать по стране. Это, по сути, продолжение конкурсного испытания: интересные встречи, семинары, знакомство фактически со всей территорией страны - от Владивостока до западных рубежей. Это очень здорово, я вас с этим поздравляю. Уверен, это внесёт дополнительный вклад в ваше развитие и даст возможность посмотреть, как развивается наша страна, как она идёт вперёд. Уверен, что это тоже вам будет помогать найти своё место в этом поступательном развитии нашей замечательной Родины. Дорогие мои друзья, я хочу пожелать вам успехов, а за участие в этом конкурсе хочу сказать спасибо", - сказал Путин.

Глава государства встретился с участниками и победителями прошлых сезонов конкурса. Они рассказали президенту, как соревнования помогли им продвигать свои уникальные проекты.

14-летний Дмитрий из Санкт-Петербурга с детства увлекался IT-технологиями - свои навыки он применил в разработке и создании протезов. А конкурс помог найти инвесторов уже на новый проект. И сейчас он разрабатывает бионический протез с коленным модулем, который будет управляться мозговыми импульсами.

Светлана из Свердловской области говорит, что склонна к математике, но конкурс сподвиг ее написать лингвистические сказки, которые доступным языком рассказывают о правилах русского языка. А Дарья из Липецкой области стала автором проекта "Родина". В нём собрана вся возможная информация о вкладе малой родины девушки в Победу в Великой Отечественной войне.