Первый серийный МС-21 впервые поднялся в небо: недавно его показывали Путину

Кадры из Иркутска, где сегодня в небо впервые поднялся серийный лайнер МС-21-310. Это полностью импортозамещенный самолет: от двигателей - ПД-14, которые во многом превосходят западные аналоги, и композитного крыла - до кондиционера.

Во время полета специалисты проверили устойчивость борта, его маневренность, работу всех систем. Экипаж доложил, что никаких сбоев не было, машина показала себя отлично. Самолет поднялся на высоту 6 тысяч метров и шел на скорости до 600 км/час. Именно этот борт показывали Владимиру Путину в ходе его поездки в Иркутскую область в конце июля.

Впереди еще сертификация. Иркутский авиационный завод, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха", подтвердил готовность поставить заказчику первые 18 МС-21 и приступить к работе над следующей партией.